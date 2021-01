فيديو يوثق عملية إنقاذ مثيرة لعامل قضى 14 يوما تحت الأرض

نجح رجال الإنقاذ في انتشال عامل من تحت الأرض، صباح الأحد، بعدما ظل محاصرا 14 يوما في أعقاب انفجار منجم للذهب شمال شرقي الصين، في واقعة أشبه بالمعجزة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية “سي سي تي في”، إن العامل نقل للمستشفى للعلاج، فيما بثت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مقطع فيديو للعملية الصعبة، حيث كان العامل على بعد مئات الأمتار تحت الأرض.

وكان 22 عاملا قد حوصروا تحت الأرض فى منجم هوشان، بعد وقوع انفجار في العاشر من يناير في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.

وذكر تقرير لـ”شينخوا” الأسبوع الماضي، أن عاملا لقي حتفه،فيما انقطع اتصال فرق الإنقاذ بـ11 عاملا لا يزال مصيرهم مجهولا.

وتم العثور على العامل الذي تم إنقاذه في جزء من المنجم مختلف عن الجزء الذي كان به مجموعة من 10 رجال، كانوا يتلقون إمدادات غذائية.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd

— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2021