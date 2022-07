فيديو يوثق لحظة "اختفاء" 4 أبراج تبريد ضخمة في بث مباشر لمباراة بكرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمباراة كرة القدم، يظهر فيه انهيار أربعة أبراج تبريد ضخمة بمنطقة الميدلاندز في بريطانيا.

وشهدت مقاطعة ساوث ستافورد شاير بمنطقة الميدلاندز البريطانية، الاثنين الماضي، تدميرا مسيطرا عليه لـ4 أبراج تبريد لمحطة روجيلي لتوليد الطاقة الكهربائية، يبلغ ارتفاع الواحد منها 117م.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لمباراة كرة القدم، يظهر فيه انهيار محطة “روجيلي” التاريخية للطاقة، التي أغلقت منذ العام 2016 بعد 53 عاما من العمل، وتوقف اللاعبون بعد سماع دوي تفجير مسيطر عليه للمحطة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “إن عملية الهدم المسيطر عليها للأبراج استغرقت 5 ثوان فقط، حيث تعد الأبراج التي يزيد ارتفاعها عن (384 قدما) 117 مترا، أحد أبرز الهياكل في ساوث ستافورد شاير منذ الخمسينات”.

وأضافت الصحيفة: “برد كلا منها ستة ملايين جالون من الماء قبل ساعة من إغلاق المصنع في عام 2016، وسيتم استبدالها بـ2300 منزل منخفض الكربون ومدرسة في Rugeley ، Staffs”.

This football match in England was interrupted by a power station being demolished 😳

(via @Urban_Pictures)pic.twitter.com/NZCUAvWuLD

— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2021