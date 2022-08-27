فيديو.. يونايتد يواصل صحوته ويحقق فوزه الثاني بالدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزه الثاني على التوالي وأنهى سجله السيء خارج أرضه عندما انتصر 1-صفر على مضيفه ساوثامبتون بهدف برونو فرنانديز في الشوط الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

ووضع يونايتد حدا لخسارته في سبع مباريات متتالية خارج أرضه منذ الموسم الماضي وتقدم إلى المركز السادس مؤقتا من أربع مباريات.

وكاد يونايتد، الذي لعب بالتشكيلة نفسها التي فازت 2-1 على ليفربول في الجولة الماضية، أن يهز شباك صاحب الأرض في الدقيقة 19 لولا تدخل الحارس جافين بازونو والمدافع أرميل بيلا-كوتشاب.

وأهدر بيلا-كوتشاب فرصة منح التقدم لصاحب الأرض من تسديدة قوية مرت فوق العارضة عقب ركلة ركنية بعد مرور 30 دقيقة.

وكان كريستيان إريكسن نشيطا لكن يونايتد لم يستطع اكتشاف ثغرات في دفاع ساوثامبتون الذي يدين بالفضل لبيلا-كوتشاب لتدخله في الوقت المناسب لقطع الكرة من أنتوني إيلانجا.

وبدأ يونايتد الشوط الثاني بقوة وضغط على المنافس وأثمرت جهوده في الدقيقة 55 عندما منحه فرنانديز هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة متقنة من ديوجو دالوت.

وأبلغ فرنانديز شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية “كانت تمريرة رائعة، رغم أنها كانت خلفي قليلا. كل شيء كان مثاليا. لاعب يركض وآخر يذهب إلى مساحة خالية.

“… نريد الفوز بكل مباراة، وهذا ما يعنيه عندما تلعب لمانشستر يونايتد”.

وتجاهل الحكم مطالب ساوثامبتون بالحصول على ركلة جزاء بعدما بدا أن الكرة لمست يد سكوت ماكتوميناي، قبل أن ينقذ ديفيد دي خيا ضربة رأس من جو أريبو.

وبعد ذلك استعان الهولندي إيريك تن هاج مدرب يونايتد بكريستيانو رونالد وكاسيميرو المنضم حديثا من ريال مدريد بهدف الحفاظ على التقدم بينما سيطر ساوثامبتون على الكرة لكنه فشل في إدراك التعادل.

واستحوذ ساوثامبتون على الكرة وكاد البديل سيكو مارا أن يدرك التعادل في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تسديدته الخلفية أبعدها دفاع يونايتد من على خط المرمى ليحافظ على انتصاره.