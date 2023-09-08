فيديو يُثير تفاعلًا.. ضربُ رئيس شركة طيران بفطيرة على وجهه

أثار مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر ضرب نشطاء المناخ لرئيس التنفيذي لشركة طيران “راين اير”، مايكل أوليري، بفطيرة على وجهه، خلال زيارة قام بها الخميس إلى بروكسل.

وكان أوليري خارج المفوضية الأوروبية يستعد لتقديم التماس يدعو إلى حماية الرحلات الجوية أثناء إضرابات مراكز مراقبة الحركة الجوية، عندما ضُرب بالفطيرة من قبل شخصين من نشطاء المناخ.

قاموا بتلطيخ وجهه بالكيك المحشو

مايكل اوليري الرئيس التنفيذي لمجموعة راين اير نشطاء البيئة اثناء تواجده في #بلجيكا تمت مباغتته .كان يقوم باخراج كتيب يحتوي 1.5 مليون توقيع احتجاجي على اضرابات المراقبين الجويين في اوروبا لبتسليمه للمفوضيةpic.twitter.com/JlIFMA0oA2 — “ شيء من حتّى” (@dr_panadolx2) September 7, 2023

وتم تسجيل الحادثة بالفيديو، ويمكن سماع النشطاء وهم يهتفون: “مرحبًا بكم في بلجيكا. أوقفوا تلويث الطائرات اللعين”.

ناشطو بيئة في بلجيكا يستقبلون مايكل أوليري المالك لشركة طيران منخفضة التكلفة " راين اير " برمي فطائر على وجهه احتجاجاً على تسبب طائراته بزيادة التلوث في الهواء pic.twitter.com/zjgYudL7IT — دانز | Dans (@Scutlz) September 7, 2023

وعلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة أيضًا على الحادثة عبر صفحتها على منصة أكس (تويتر سابقًا) قائلة: “من العار أنها كانت كريمة تحتوي على فول الصويا، وبالتأكيد ليست لذيذة مثل الأشياء الحقيقية”.