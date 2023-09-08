الجمعة 23 صفر 1445 ﻫ - 8 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيديو يُثير تفاعلًا.. ضربُ رئيس شركة طيران بفطيرة على وجهه

منذ 38 دقيقة
الرئيس التنفيذي لشركة طيران "راين اير" مايكل أوليري بعد تعرضه للضرب بفطيرة على وجهه

الرئيس التنفيذي لشركة طيران "راين اير" مايكل أوليري بعد تعرضه للضرب بفطيرة على وجهه

A A A
طباعة المقال

أثار مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، حيث أظهر ضرب نشطاء المناخ لرئيس التنفيذي لشركة طيران “راين اير”، مايكل أوليري، بفطيرة على وجهه، خلال زيارة قام بها الخميس إلى بروكسل.

وكان أوليري خارج المفوضية الأوروبية يستعد لتقديم التماس يدعو إلى حماية الرحلات الجوية أثناء إضرابات مراكز مراقبة الحركة الجوية، عندما ضُرب بالفطيرة من قبل شخصين من نشطاء المناخ.

وتم تسجيل الحادثة بالفيديو، ويمكن سماع النشطاء وهم يهتفون: “مرحبًا بكم في بلجيكا. أوقفوا تلويث الطائرات اللعين”.

وعلقت شركة الطيران منخفضة التكلفة أيضًا على الحادثة عبر صفحتها على منصة أكس (تويتر سابقًا) قائلة: “من العار أنها كانت كريمة تحتوي على فول الصويا، وبالتأكيد ليست لذيذة مثل الأشياء الحقيقية”.

    المزيد من منوعات

    من عرض أولا جونسون لخريف 2023
    أسبوع نيويورك للموضة.. من هم أبرز الغائبين والحاضرين؟
    الملك تشارلز الثالث
    الملك تشارلز يشكر الجماهير على الدعم في ذكرى رحيل الملكة إليزابيث
    محمد ممدوح
    محمد ممدوح لصوت بيروت إنترناشونال: لا تقلقني حرب الإيرادات

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟