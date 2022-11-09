فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا

أفادت وكالة فرانس برس بأن سيارة الفيراري التي قادت أسطورة “فورمولا وان” “مايكل شوماخر” الى الفوز في بطولة العالم عام ٢٠٠٣، قد بيعت بأكثر من ١٣ مليون دولار في مزاد أقيم في جنيف الأربعاء.

“هذه السيارة المميزة قد حققت سعرًا قياسيا عالميًا للعصر الحديث من الفورمولا وان”، يقول البائع في دار المزاد، بعدما بيعت السيارة F2003-GA, Ghassis 229، بـ ١٣ مليون فرانك سويسري (١٣.٢ مليون دولار).

الرقم القياسي السابق حققته سيارة فيراري أخرى قادها شوماخر، وبيعت من دار المزاد نفسه في نيويورك عام ٢٠١٧ بـ ٧.٥ مليون دولار.

السعر النهائي، الذي قدّمه مزايد لم تحدَّد هويته بعد حرب مزايدة دامت اكثر من ٤٠ دقيقة، فاق للتوقعات بعدما قدّر منزل المزاد قبل البيع بأن السيارة ستجذب حوالي ٩.٥ مليون فرانك سويسريا.

وسابق شوماخر في السيارة ٩ مرات، وقادته الى الفوز في موسم ٢٠٠٣. ولم يشاهَد نجم الفورمولا في الأماكن العامة، منذ أن عانى من إصابات خطرة في حادث تزلج عام ٢٠١٣.

وعن السيارة، يقول “فينسانت لوزوي”، من قسم دار المزادات الذي يُعنى بمبيعات السيارات، في حديث لـ أ.ف.ب: “هي واحدة من سيارات الفراري التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ الشركة، اذًا هي سيارة مهمة جدًا في تاريخ سباق السيارات”.

شوماخر قاد السيارة الى النصر في إسبانيا، كما فاز الـ grand prix في النمسا، وكندا، وايطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

إضافةً الى ذلك، قادت السيارة شوماخر الى لقبه السادس في الفورمولا وان، ما سمح للبطل الألماني أن يتجاوز الفوز الخامس للأرجنتيني “خوان مانويل” في الخمسينات من القرن الماضي.