فيراري يعين فاسور في منصب رئيس الفريق بفورمولا 1

أعلن فريق فيراري، الذي يشارك في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، الثلاثاء، تعيين الفرنسي فريدريك فاسور في منصب رئيس الفريق والمدير العام خلفا لماتيا بينوتو.

وجاء رحيل فاسور عن شركة ساوبر، التي تدير فريق ألفا روميو في فورمولا 1، في وقت سابق اليوم. وقال فيراري إن فاسور سينضم للفريق في التاسع من يناير كانون الثاني.

وقال بينيديتو فينيا الرئيس التنفيذي لشركة فيراري “نحن سعداء بالترحيب بفريد فاسور في فيراري ليكون رئيس الفريق”.

وأضاف “خلال مسيرته، نجح في الجمع بين قوته الفنية كمهندس صاحب خبرة وقدرته الثابتة في إخراج أفضل ما في سائقيه وفرقه”.

وتابع “هذا النهج والأسلوب في القيادة هو ما نحتاجه لكي تتقدم فيراري بطاقة متجددة”.

وسيصبح فاسور (54 عاما) خامس رئيس لفيراري في أقل من عشر سنوات.

وسيعني انضمام فاسور إلى فيراري حدوث ثلاثة تغييرات في رؤساء الفرق قبل انطلاق الموسم الجديد بمشاركة عشرة فرق، حيث أعلن وليامز رحيل رئيسه يوست كابيتو أمس الاثنين أيضا.

واستمتع فريق فيراري بفترة ذهبية مع مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات، وكانت هذه المرحلة المستقرة تحت قيادة الفرنسي جون تود خلال الفترة 1993-2007، لكن الفريق لم يحرز لقبا منذ 2008.

واحتل فيراري المركز الثاني الموسم الماضي بفارق كبير عن رد بول البطل.

وقال فاسور إنه “سعيد حقا ويتشرف” بتولي هذا المنصب.

وأضاف في بيان “كشخص لديه شغف دائم برياضة السيارات، فإن فيراري دائما ما تمثل قمة عالم السباقات بالنسبة لي”.

ويضم فيراري السائقين شارل لوكلير وكارلوس ساينز.