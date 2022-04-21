فيراري يمدّد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينز جونيور لعامين

أعلن فريق فيراري، الخميس عشية انطلاق منافسات سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد تمديد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينز جونيور لعامين.

وانضم ساينز، نجل كارلوس ساينس بطل العالم للراليات مرتين، إلى فيراري في أوائل عام 2021 بعد موسمين مع فريق ماكلارين البريطاني.

وخاض ساينز البالغ 27 عاما منذ ظهوره لأول مرة في عام 2015 مع تورو روسو وبعد فترة قضاها أيضا مع رينو (نهاية 2017-2018)، 143 سباقا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، صعد خلالها إلى منصة التتويج ثماني مرات.

وبعد حصوله على المركز السادس مرتين في البطولة مع ماكلارين، حقق أفضل نتيجة له في عام 2021 عندما احتل المركز الخامس في عامه الأول مع سكوديريا مخالفا التوقعات بتفوقه على زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو.

ولكن في بداية موسم 2022، فرض لوكلير أفضليته في بطولة العالم التي يسيطر عليها فريق فيراري.