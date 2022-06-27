فيروسات للتخلص من حَبّ الشباب؟

هناك العديد من مسببات حب الشباب، مما يجعل علاجه صعباً. ويكون لدى الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب كميات كبيرة من بكتيريا البروبيونية العدية (بالإنجليزية: Cutibacterium Acne, C. Acnes) على جلدهم، مما يؤدي إلى عدم توازن في الكائنات الدقيقة في الجلد لديهم.

ويعد استخدام المضادات الحيوية أحد الأساليب التي تم تجربتها وفشلت في علاج حب الشباب. ففي الوقت الذي تتخلص فيه المضادات الحيوية من البكتيريا المسببة لحب الشباب، إلا أنها لا تستطيع التمييز بين بكتيريا الجلد الأخرى؛ مما قد يؤدي إلى القضاء على البكتيريا المفيدة وزيادة عدم التوازن في الكائنات الدقيقة في الجلد.

وقد طور فريق دولي من الباحثين مؤخراً طريقة للتخلص من حب الشباب، ومنع انتشاره، فقد استخدم الباحثون فيروسات تسمى العاثيات (بالإنجليزية: Bacteriophage)، حيث تصيب هذه الفيروسات البكتيريا العدية وتساهم في تعديل تكوينها، ويمكن أن تساعد في تنظيم أعدادها لتجنب الإخلال بتوازن البكتيريا في الجلد.

وتعد ميزة الفيروسات المستخدمة في الدراسة أنه يمكنها تقليل السلالات المرتبطة بحب الشباب دون التأثير على سلالات البكتيريا المفيدة. وقد قام الباحثون بأخذ بعض العاثيات من الجلد، وتلاعبوا جينياً بالحمض النووي لها. وباستخدام أنواع معينة من العاثيات، يتم مهاجمة السلالات المسببة للأمراض التي لا تمتلك استراتيجية دفاعية ضد هذه الفيروسات. أما السلالات المفيدة، فهي تمتلك نظام دفاعي ضد العاثيات، لذا فهي محمية.

وتوفر نتائج هذه الدراسة نهجاً جديداً لمعالجة حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى، مما يساهم في التخلص من سلالات البكتيريا الضارة وتسهيل دخول علاجات جديدة في مجال علاج حب الشباب.