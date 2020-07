” فيسبوك” يواجه اتهامات بالكراهية والعنصرية و” ديزني” توقف إعلاناتها في الفضاء الأزرق

ذكرت تقارير صحفية، يوم أمس الاثنين، أن مجموعة الترفيه الأمريكية العملاقة “والت ديزني” انضمت إلى القائمة المتزايدة للشركات التي قررت وقف نشر إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك.

