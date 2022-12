فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل “the best” لعام 2022، في عدة فئات.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

وأصدر فيفا بيانا رسميا، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل “The Best” يوم 27 فبراير عام 2023.

As we head in to the final week of the #FIFAWorldCup, another big event in the calendar is just around the corner!

🔜 #TheBest FIFA Football Awards 2022 pic.twitter.com/TQPsxRKO8B

— FIFA.com (@FIFAcom) December 13, 2022