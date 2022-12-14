الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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فيفا يعلن موعد حفل جوائز الأفضل 2022

منذ ساعة واحدة
فيفا يعلن موعد حفل جائزة أفضل لاعب

فيفا يعلن موعد حفل جائزة أفضل لاعب

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الموعد الرسمي لحفل جوائز الأفضل “the best” لعام 2022، في عدة فئات.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد توج بهذه الجائزة الموسم الماضي.

وأصدر فيفا بيانا رسميا، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن خلاله إقامة حفل جوائز الأفضل “The Best” يوم 27 فبراير عام 2023.

ويقدم الفيفا جوائز كثيرة في عدة فئات، أبرزها أفضل لاعب في العالم، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، والتشكيل المثالي للعام.

بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل اللعب النظيف وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وأفضل لاعبة في العالم.

ومن المتوقع أن ينافس النجم الفرنسي كريم بنزيما، بقوة على لقب هذه الجائزة بعد تألقه الكبير خلال الموسم الماضي مع فريقه ريال مدريد، وفوزه بجائزة الكرة الذهبية.

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