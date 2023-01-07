"فيفا 23".. الأزمات تُلاحق رونالدو إلى "العالم الافتراضي"

أزمات متلاحقة انهالت على نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدة تلو الأخرى، خلال الأشهر الأخيرة، وتمثلت بالمشكلات التي شهدها في ناديه السابق مانشستر يونايتد، تبعها انفصاله عن وكيل أعماله جورجي مينديز بعد 20 عامًا معًا، وصولًا إلى جلوسه على دكة الاحتياط وخروج منتخب بلاده من كأس العالم على يد المغرب، ليصل الأمر إلى العالم الافتراضي، حيث نال اللاعب ضربة جديدة.

فقد انخفض تقييم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، في لعبة الفيديو الشهيرة “فيفا 23” إلى 88، وهو أدنى مستوى منذ فيفا 07، عندما وصل رقمه إلى 87، حسب ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز”.

هذا وبدأ رونالدو الموسم في “فيفا 23″، كنجم بتقييم 90، بعد موسم شهد تسجيله 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.

لكن سهمه انخفض إلى حد ما مع توالي الأزمات، بخاصة بعد المشكلات التي واجهها مع المدرب الجديد إريك تن هاج.

إذ غادر البرتغالي النادي بعد مقابلة نارية مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، التي قال فيها إنّه شعر “بالخيانة” من قبل النادي، وإنّه “لا يحترم” المدرب الهولندي.

بعد أسابيع قليلة، توجه رونالدو إلى قطر للمشاركة في كأس العالم مع منتخب البرتغال، الذي خسر أمام المغرب، الذي صنع التاريخ في ربع النهائي.

انتقل رونالدو إلى نادي النصر السعودي، براتب سنوي يبلغ 160 مليون جنيه إسترليني، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ. وسيصبح رونالدو على الفور أفضل لاعب للنصر في فيفا 23، حتى مع خفض تقييمه الطفيف.

وهذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي ينخفض فيها تصنيف رونالدو في فيفا إلى أقل من 90، فقد بلغ 89 في فيفا 11.

يذكر أنّ “فيفا 23” هي الدفعة الثلاثين في سلسلة “فيفا”، وهي لعبة فيديو لمحاكاة كرة القدم، صدرت بأنحاء العالم في 30 سبتمبر 2022، وتنشرها “إلكترونيك آرتس”.