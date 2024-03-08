فيفي عبدو: أنا عملت عمرة وحجيت 5 مرات كفاياكم تقولوا الرقاصة

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن استيائها بسبب ذكر كلمة الراقصة كصفة سيئة للمرأة، مؤكدة أن الراقصة ليست مرأة سيئة السمعة طوال الوقت، وأن هناك العديد من الراقصات لهن جمهورهن الذي يحترمهن.

وقالت فيفي عبده، خلال تصريحاتها إذاعية: “أنا عملت عمرة وحجيت 5 مرات عملت فرض ربنا، كفاياكم تقولوا الرقاصة، هو مفيش شماعة مايلة غير الرقاصة؟ لأ الرقاصة دي ليها ناسها بيحترموها وبيتفرجوا عليها، قرفونا وزهقنا من كلمة رقاصة كلمة مالهاش لازمة”.

كما أعربت فيفي عبده، عن غضبها بسبب السؤال المتكرر عن عدد زيجاتها وتفاصيل حياتها الشخصية، قائلة: “بيسألني على الهواء اتجوزتي كام مرة؟ ما خلاص خلصنا يا أخي، مش حلو أبدًا ودي حاجة سخيفة أوي، حاجاتي الخاصة مالكش دعوة بيها ولا تسألني فيها”.

وتابعت: “كلمني على شغلي والحاجة اللي افتخر بيها زي ولادي، مفيش أسئلة جديدة خالص، والموضوع بقى سخيف أوي”.

أما عن رأيها في الجيل الحالي من الراقصات، فقالت فيفي عبده: “الجيل الحالي بعافية شوية، والرقص زمان كان ليه هيبته وقيمته، واللي كان بيتفرج كان له تقله مش زي دلوقتي، ودلوقتي الرقاصة بالزمبالك كأنها لعبة وبيقلدوا بعض، أنا كسرت الدنيا بالجلابية، ولما كنت فقيرة مكنتش بقدر أشتري بدلة أرقص بيها، ولما ربنا إداني جبت 5 مصميين أزياء واشتريت”.

كما أعربت الفنانة فيفي عبده، عن ندمها بسبب عدم تسجيلها للمسرحيات التي قدمتها، قائلة: غلطة عمري أني مصورتش المسرحيات اللي عملتها، أنا عملت 15 مسرحية واللي اتصور حوالي 3 بس، ودلوقتي براجع نفسي بعد ما بقى في ميديا هتجنن ليه مسجلتهمش، ودلوقتي لو رجعت أعمل مسرح هصور اللي مصورتهوش.