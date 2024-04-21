فيفي عبدو: أنا محدش يقدر عليا رجالة أو ستات

كشفت الفنانة فيفي عبده أنها تفضل أن يكون أصدقائها من الرجال لأن السيدات دائما يشعرن بالغيرة.

وقالت فيفي عبده خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا على طول راضية عن الرجالة وبحب الرجالة جدا، أنا أصاحب الرجالة ومصاحبش الستات يغيروا منك ويضيعوكي”.

وتابعت فيفي عبده: “الرجالة يعاملوكي زي أختهم وتلاقي معاهم صدق ومش غيرانين منك ولا متضايقين، أنا بقول دايما الست تخلي بالها من الست اللي زيها”.

وأكملت فيفي عبده: “أنا محدش يقدر عليا رجالة أو ستات، وهي الرجالة حلوة لكن أنا معنديش وقت ومفيش نفس، لكن الراجل سي السيد في البيت”.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان مسلسل “شغل في العالي”، الذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف ومن بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.