فيفي عبدو تنتهي من تصوير 25% من مشاهد "آخر الزمن"

بدأ المخرج أيمن فؤاد، التصوير داخل لوكيشن الحارة الشعبية، وذلك ضمن أحداث مسلسله الجديد “آخر الزمن” بطولة الفنانة فيفي عبده المقرر مشاركته فى الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل 2023.

وانتهى فؤاد، حتى الآن من تصوير ما يقرب من 25% من مشاهد المسلسل بقرية المرازيق بمدينة البدرشين بالجيزة بمشاركة معظم أبطال العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ويعتمد على الأحداث التشويقية لمعالجة قضية الإدمان وتربية الأبناء، ويتناول مجموعة من القصص المتداخلة عن الطلاب فى المرحلة الجامعية، وما يصاحب ذلك من تغيرات فى حياتهم مع انتقالهم من مرحلة إلى آخرى وتعارفهم على أصدقاء جدد من بيئات مختلفة.

المسلسل بطولة فيفى عبده وكمال أبورية وأحمد عبد العزيز وأحمد سلامة وأحمد بدير ونرمين ماهر ومحمد إبراهيم يسرى ومحسن منصور وحسان العربى وراندا عبد السلام، ومدير التصوير مجدى كشك، والمنتج الفنى يسرى عكاشة، وتأليف رؤيات فؤاد وإخراج أيمن فؤاد.