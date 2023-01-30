الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيفي عبدو تنتهي من تصوير 25% من مشاهد "آخر الزمن"

منذ ساعة واحدة
فيفي عبدو

فيفي عبدو

A A A
طباعة المقال

بدأ المخرج أيمن فؤاد، التصوير داخل لوكيشن الحارة الشعبية، وذلك ضمن أحداث مسلسله الجديد “آخر الزمن” بطولة الفنانة فيفي عبده المقرر مشاركته فى الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل 2023.

وانتهى فؤاد، حتى الآن من تصوير ما يقرب من 25% من مشاهد المسلسل بقرية المرازيق بمدينة البدرشين بالجيزة بمشاركة معظم أبطال العمل.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى ويعتمد على الأحداث التشويقية لمعالجة قضية الإدمان وتربية الأبناء، ويتناول مجموعة من القصص المتداخلة عن الطلاب فى المرحلة الجامعية، وما يصاحب ذلك من تغيرات فى حياتهم مع انتقالهم من مرحلة إلى آخرى وتعارفهم على أصدقاء جدد من بيئات مختلفة.

المسلسل بطولة فيفى عبده وكمال أبورية وأحمد عبد العزيز وأحمد سلامة وأحمد بدير ونرمين ماهر ومحمد إبراهيم يسرى ومحسن منصور وحسان العربى وراندا عبد السلام، ومدير التصوير مجدى كشك، والمنتج الفنى يسرى عكاشة، وتأليف رؤيات فؤاد وإخراج أيمن فؤاد.

    المزيد من منوعات

    نجلاء بدر
    بعد نجاح "روليت".. نجلاء بدر تدخل رمضان 2023
    حسن يوسف
    الفنان حسن يوسف يقاضي قناتين على "يوتيوب"
    كأس ملك إسبانيا
    كلاسيكو جديد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى