فيلم “أصحاب ولا أعز” يثير جدلا فاق الوصف!

لم يتخيل صناع فيلم ” أصحاب ولا أعز” أنه سيثير هذا الجدل الكبير وتحديدا في مصر، بعدما بدأ عرضه قبل أيام قليلة على منصة ” نتفلكس” العالمية. هذا الفيلم أصله إيطالي وعرض سنة ٢٠١٦ وقد نال عشرات الجوائز العالمية وقد صور منه حتى الان ١٨ نسخة . ومنها النسخة العربية ” أصحاب ولا أعز” التي لعب بطولته النجمة المصرية منى زكي والنجم الأردني أياد نصار والنجوم اللبنانيون نادين لبكي، جورج خباز، ديامان بو عبود، فؤاد يمين وعادل كرم.

وكتب نصه كل من غابريال يمين والمخرج وسام سميرة الذي أدار أيضا دفة الإخراج، أما المنتج المصري محمد حفظي فقد شارك بإنتاجه لصالح شبكة ” نتفلكس”. وتدور قصة الفيلم حول ٧ أصدقاء يقررون أن يتناولون العشاء ليلة خسوف القمر للاستمتاع بالمنظر وتمضية سهرة رائعة. وهكذا اجتمع الكل على طاولة العشاء في منزل دكتور التجميل وزوجته طبيبة علم النفس ( جورج خباز ونادين لبكي) وأثناء تناول الطعام تقرر الدكتورة أن يلعبوا لعبة فيها الكثير من الصراحة، وهي وضع كل واحد منهم جهاز هاتفه النقال على الطاولة وأي مكالمة أو رسالة تصل أي واحد منهم يتم قراءتها في العلن.

وتبدأ بعد أول مكالمة انكشاف خبايا كل فرد موجود في غرفة الطعام فتكشف الخيانات الزوجية و المثلية الجنسية وتعامل الأب مع ابنته الخ.. ويتضخ كم أن هذا الصندوق الأسود الذي يحمله كل شخص منا يحتوي على خبايا وخفايا يمكن أن تخرب البيوت. وفي الختام ومع انتهاء الخسوف يخرج الجميع ويعود كل واحد منهم إلى خباياه ويتضح أن كل ما حصل كان افتراضيا وان اللعبة لم يقبلوا القيام بها. وتبقى الخيانة سائدة بأشكالها المتعددة. هذا الفيلم عرّض النجمة منى زكي لحملة شنيعة في مصر وقد اتهمت بالترويج للفحشاء والأمور المخالفة للقيم. وقد أقيمت دعاوى ضد الفيلم ومنهم من طالب بمحاسبة صناعه ومنع منصة ” نتفلكس ” في مصر. كما أن الهجوم طال النجم أحمد حلمي أيضا زوج منى زكي ما استدعى بيانا من نقابة الممثلين المصريين فيه دعما للنجمين ومقاضاة كل من يتعرض لهما بكلام مسيء.

كما حظيت زكي بدعم زملائها الفنانين الذين اعتبروا أن هناك انفصاما ونفاقا بين الناس في مصر خاصة أن من يشترك في هذه المنصة العالمية يعلم أنها تحتوي على أفلام مليئة بالمشاهد الجنسية. وللاسف يبدو أن هناك من يدير الحملة الشعواء لأن معظم الناس يشتمون منى زكي لأنها انتزعت قطعة من ملابسها الداخلية من دون أي خدش. الفيلم نفذ إخراجيا بشكل جيد والممثلون كل واحد منهم قدم دوره بإتقان وهو الآن في المرتبة الأولى في أكثر من دولة عربية. لكن يبدو أن الشعب المصري موهوم ويدير حملات دون أي فهم بل لمجرد التواجد على مواقع التواصل الإجتماعي.