فيلم “أنتشارتد” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

رغم التوتر الذي يشهده العالم لليوم الرابع جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، تصدّر فيلم الحركة والمغامرة الجديد (أنتشارتد) “مجهول” الذي أنتجته شركة سوني إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع محققاً 23.2 مليون دولار.

الفيلم من إخراج روبن فلايشر وبطولة توم هولاند ومارك والبرج وانطونيو بانديراس، حيث يدور الفيلم حول أصول ناثان دريك من لعبة فيديو تحمل نفس الإسم.

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد (دوج) “كلب” في المركز الثاني بإيرادات بلغت 10.1 مليون دولار.

أخرج الفيلم ريد كارلوين وتشانينج تيتوم ولعب دور البطولة كل من تيتوم وكوريانكا كيلتشر وإيمي رافير-لامبمان.

وللأسبوع الثاني على التوالي، حافظ فيلم ‬‬الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار” على المركز الثالث مسجلاً 5.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.