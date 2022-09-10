فيلم "السر" يجمع خالد ونور النبوي مجدداً

يشارك الفنان نور خالد النبوي والده الفنان خالد النبوى في فيلم “السر”، وتعتبر هذه المشاركة الثانية لهما، وذلك بعد أن شارك “نور” أحداث مسلسل “راجعين ياهوى” فى رمضان 2022 بطولة خالد النبوى، وتواصل الشركة المنتجة البدء فى التحضير للفيلم والبحث عن باقى أبطال العمل.

يذكر أن أخر أعمال الفنان نور النبوى مسلسل “راجعين يا هوى” بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.

وقد انتهى نور النبوي مؤخرا، من تصوير مشاهده في فيلم “خمس جولات”، الفيلم بطولة آدم الشرقاوي، داليا شوقي، ماجد المصري، مصطفى درويش، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي ينتظر عرض مسلسله “نزوة”، والذي كان يحمل في السابق اسم “لون البحر” المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، المسلسل من بطولة عائشة بن أحمد، سالي شاهين، مراد مكرم، عمر الشناوي، ومن إخراج أمير رمسيس، وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة.