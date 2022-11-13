فيلم "بلاك بانثر" يتصدر شباك الإيرادات بـ 330 مليون دولار

تصدر الجزء الثاني من فيلم بلاك بانثر صدارة الإيرادات حول العالم خلال أول عطلة أسبوعية بعد طرحه، محققا 330 مليون دولار.

وتشكل إيرادات بلاك بانثر: واكاندا فوريفر، أو “النمر الأسود: واكاندا للأبد”، رقما قياسيا في شباك التذاكر لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في الولايات المتحدة وكندا، وفقا لتقديرات شركة “والت ديزني” الموزعة للفيلم، الأحد.

وحصد الفيلم الذي رُشح لجائزة الأوسكار، ما يقرب من 180 مليون دولار في دور العرض المحلية من ليلة الخميس حتى اليوم، ليحقق أعلى إجمالي إيرادات على الإطلاق في بداية عرض فيلم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان حامل الرقم القياسي السابق هو فيلم (ذا هنجر جيمز: كاتشينج فاير) “ألعاب الجوع: اصطياد النار” الذي جمع 158.1 مليون دولار محليا.

وخارج السوق المحلية، حقق فيلم واكاندا فوريفر 150 مليون دولار من الأربعاء إلى الأحد. وأكدت ديزني أن الفيلم كان الأكثر تحقيقا للإيرادات في هوليوود بجميع الأسواق.

وكان على شركة مارفل المنتجة إعادة كتابة الفيلم بعد وفاة النجم تشادويك بوسمان بسبب السرطان في عام 2020 قبل بداية التصوير. ولعب بوسمان دور الملك تتشالا الزعيم المحبوب لمملكة واكاندا الخيالية في فيلم بلاك بانثر الأصلي.

وصدر الجزء الأول من فيلم “بلاك بانثر”، للمخرج ريان كوجلر عام 2018، وقد حاز على الكثير من المعجبين بفضل قصته الفريدة وشخصياته المعقدة، فضلًا عن كونه أول فيلم أبطال خارقين يتكون طاقمه بالكامل من ممثلين من ذوي البشرة السمراء.