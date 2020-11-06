فيلم “جريمة على ضفاف النيل” خارج قائمة أفلام العطلات لهذا السبب

قررت شركة ديزني أمس الخميس، تأجيل عرض فيلم «جريمة على ضفاف النيل» بعدما كان من المقرّر أن يبصر النور في 18 كانون الأوّل (ديسمبر) 2020، لوقت غير محدد، مما يهدد فرص انعاش الصناعة السينمائية هذا العام.

وصرحت الشركة، إن طرح الفيلم المقتبس عن رواية للكاتبة البوليسية آجاثا كريستي ويقوم ببطولته ممثلون من بينهم جال جادوت وكينيث برانا، سيتأخر إلى أجل غير مسمى؛ بحسب وكالة “رويترز”.

ويعتبر فيلم «جريمة على ضفاف النيل» أحدث فيلم يتم تأجيل عرضه في الوقت الذي تكافح فيه الصناعة للعودة إلى العمل وسط جائحة فيروس كورونا.

وتأتي خطوة يوم الخميس بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجليس مغلقة.

«جريمة على ضفاف النيل» الذي يحمل توقيع المخرج الأيرلندي كينيث برانا، مقتبس عن رواية شهيرة بالعنوان نفسه للكاتبة البوليسية الإنكليزية آغاثا كريستي (1890 ــ 1976). أما قائمة الأبطال، فتضم إلى جانب المخرج، الممثلين: أرمي هامر، طوم باتمان، جودي كومر، ليتيشيا رايت فضلاً عن الصهيونية غال غادوت. أثناء قضاء إجازته على نهر النيل على متن سفينة، يتعيّن على المحقق الشهير والحاذق «هيركيول بوارو» البحث في مقتل وريثة شابة، فيباشر تحقيقاته للوصول إلى الجاني.

تأتي خطوة يوم الخميس بعد أن أعادت عدة دول أوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، فرض قرارات إغلاق صارمة لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. ولا تزال دور السينما في أكبر أسواق الولايات المتحدة بنيويورك ولوس أنجليس مغلقة.