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فيلم "جين دو باري" يفتتح مهرجان كان السينمائي

منذ 4 دقائق
جين دو باري

فيلم جين دو باري

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قال منظمو مهرجان “كان” السينمائي، اليوم الأربعاء، إنه جرى اختيار أول أفلام الحركة الحية للممثل جوني ديب منذ قضية التشهير التي حظت بمتابعة كبيرة ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، ليكون فيلم الافتتاح للمهرجان الذي ينطلق الشهر المقبل في فرنسا.

الفيلم الناطق باللغة الفرنسية ويحمل عنوان “جين دو باري” بطولة المخرجة والممثلة جايوين لو بيسكو المعروفة باسم “مايوين” في دور جين بيكو، المرأة التي انتقلت من الفقر لتنضم إلى الدوائر المقربة من الملك لويس الخامس عشر، ويلعب “ديب” دور الملك في الفيلم الذي سيعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان كان يوم 16 مايو/ أيار.

ولم يظهر الممثل صاحب فيلم “قراصنة الكاريبي” بصورة تذكر في السينما أو التلفزيون منذ انتهاء المحاكمة، في يونيو/ حزيران 2022، وظهر في لقطات قصيرة مفاجئة في جائزة “إم.تي.في” للأغاني المصورة وعرض أزياء ريهانا (سافيدج إكس فينتي).

ويحاول الممثل الأمريكي استئناف مسيرته السينمائية بعد انتصاره شبه الكامل في معركته القضائية في الولايات المتحدة مع هيرد التي اتهمته بإساءة معاملتها، ونفى “ديب” ضرب “هيرد” أو أي امرأة أخرى.

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