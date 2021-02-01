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فيلم “ذا ليتل ثينغز” يتصدر إيرادات السينما الأميركية

1 - فبراير - 2021
ذا ليتل ثينغز

ذا ليتل ثينغز

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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد ، تصدر فيلم الإثارة والجريمة الجديد “الأشياء الصغيرة” (ذا ليتل ثينغز) للممثل دنزل واشنطن صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية مسجلا 4.8 مليون دولار بعد عرضه على 2171 شاشة بأنحاء أميركا الشمالية.

وتدور أحداث الفيلم الذي أخرجه جون لي هانكوك حول سفاح يحاول شرطيان الإمساك به.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة “عائلة كرود: عهد جديد” (ذا كرودز: أنيو إيدج) في المركز الثاني مسجلا 1.84 ميلون دولار في الأسبوع العاشر من عرضه.

وتراجع الجزء الثاني من فيلم “المرأة الخارقة 1984” (وندر وومان 1984) إلى المركز الثالث بعد أن بلغت إيراداته 1.3 مليون دولار. وبلغت إيراداته الإجمالية 39.2 مليون دولار بعد ستة أسابيع من عرضه في 1864 دار عرض.

واحتل فيلم الحركة الجديد “الرامي” (ذا ماركسمان) للممثل ليام نيسون المركز الرابع بإيرادات بلغت 1.25 مليون دولار.

وجمع فيلم الإثارة “صائد الوحوش” (مونستر هانتر) 740 ألف دولار محتلا المركز الخامس.

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