فيلم "شازام" يتصدر شباك التذاكر في أميركا... ولكن!

تصدّر فيلم “شازام! فيوري أوف ذي غادز” أو Shazam! Fury of the Gods من بطولة زاكاري ليفاي شباك التذاكر في أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه، وفق الإحصاءات الأولية التي أصدرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ووفق وكالة فرانس برس، وصف المحللون إيرادات الفيلم بأنها “مخيّبة”، إذ اكتفى بتحقيق 30.5 مليون دولار بين الجمعة والأحد في دور السينما الأميركية والكندية، وهو ما يقلّ بأشواط عن إيرادات الجزء الأول الذي عُرض عام 2019 وبلغت يومها 53.5 مليون دولار.

ولاحظت مجلة “هوليوود ريبورتر” أن العروض الأولى لهذه التتمة “من أسوأ النتائج التي تحققها أفلام الأبطال الخارقين الهوليوودية الكبرى لدى انطلاقها”.

وتراجع فيلم الرعب “سكريم 6” إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 17.5 مليون دولار، بينما انخفض إلى المركز الثالث ترتيب فيلم “كريد 3″، وهو الجزء التاسع من سلسلة “روكي”، والأول فيها من دون مشاركة سيلفستر ستالون، إذ حصد 15.3 مليون دولار.

وحلّ رابعاً فيلم التشويق والخيال العلمي “65” من بطولة آدم درايفر ومن إنتاج استديوهات “سوني”، محققاً 5.8 ملايين دولار.