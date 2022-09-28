الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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فيلم "مرزوق وايتو".. ترشيخ ميرنا نور الدين بطلة امام محمد رمضان

منذ 6 دقائق
ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

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رشح صناع فيلم “مرزوق وايتو”، الفنانة ميرنا نور الدين لتقديم دور البطولة النسائية أمام محمد رمضان في العمل الذى يكتبه عمرو محمود ياسين ويخرجه محمد سمير والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، ومن المقرر ان يتم الاتفاق على كافة التفاصيل وابرام العقود خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان آخر أعمال ميرنا نور الدين في السينما، فيلم “الجريمة” الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، ومن إخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما محمد رمضان فيواصل تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو” تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجرى الشركة المنتجة الاتفاق معهم بالتزامن مع التصوير، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

وقدمت ميرنا نور الدين مسلسلين في شهر رمضان الماضى هما “الاختيار 3″ بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز وعدد كبير من الفنانين، و”دايما عامر” بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود وآخرين.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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