فيلم DC League of Super يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد (دي سي ليج أوف سوبر بيتس) “دي سي دوري الحيوانات الخارقة” إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 23 مليون دولار.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب (نوب) من الصدارة إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 18.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة كيكي بالمر ودانيل كالويا وستيفن يون وبراندون بيري وإخراج جوردن بيلي.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة (ثور: لاف آند ثاندر) “ثور: الحب والرعد” من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 13.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة كريس هيمسورث وناتالي بورتمان وكريستيان بيل ومن إخراج تايكا وايتيتي.

وتراجع أيضا فيلم الرسوم المتحركة (مينيونز :ذا رايز أوف جرو) “التوابع: صعود جرو” من المركز الثالث إلى المركز الرابع محققا إيرادات بلغت 10.9 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الإثارة والدراما (توب جان: مافريك) بالمركز الخامس مسجلا 8.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم كروز وجينيفر كونلي ومايلز تيلر ومن إخراج جوزيف كوزينسكي.