فينيسيوس جونيور يرد على إغراءات سان جيرمان

بعد الأداء المتميز الذي ظهر فيه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريقه ريال مدريد، يخطط باريس سان جيرمان لضمه خلال المواسم المقبلة.

وتحدى فينيسيوس لإغراءات الضخمة التي تلقاها من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للرحيل عن الفريق الملكي.

وينتهي تعاقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد بنهاية موسم 2023-2024، وتشير العديد من التقارير إلى أنه بات قريبا من التجديد خلال الفترة المقبلة.

غير أن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان تواصل مع فينيسيوس جونيور من أجل إقناعه بعدم تجديد تعاقده، على أن ينتقل للفريق في 2024، ويحصل على راتب سنوي قيمته 40 مليون يورو، مع بعض الإضافات.

فينيسيوس رد على تلك الأنباء بشكل غير مباشر، خلال تصريحات أدلى بها لقناة “SportTV” خلال قضاء عطلته الصيفية، حيث أكد أنه سيكمل مسيرته مع “النادي الأكبر في العالم”.

وقال جونيور في هذا الصدد: “سأكمل مسيرتي في النادي الأكبر في العالم، الأمر لا زال في بدايته، وهناك العديد من الأشياء لأفوز بها، وأتمنى أن أمتلك الكثير من الألقاب في نهاية مسيرتي”.

وأضاف: “غرفة الملابس في الوقت الحالي هي الأكثر اتحادا منذ أن وصلت إلى ريال مدريد، وفي هذا الموسم كانت الاحتفالات مختلفة”.

وأتم: “هناك العديد من اللاعبين الصغار مثل إيدير ميليتاو ورودريجو وإدواردو كامافينجا، وكل شخص يحب الآخر، وهذا هو الأمر المهم”.

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية أن فينيسيوس سيجدد عقده مع ريال مدريد لـ5 سنوات مقبلة، ليبقى مع الفريق حتى عام 2027، مقابل الحصول على راتب سنوي قيمته 10 ملايين يورو.

ويُعتبر فينيسيوس من أبرز نجوم ريال مدريد في الموسم المنصرم، حيث شارك في 52 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 22 هدفا، منها هدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وصنع 20 هدفا آخر.