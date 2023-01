فينيسيوس رداً على الإساءة العنصرية: سأواصل اللعب ورأسي مرفوع!

اتّهم مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، المسؤولين في الدوري الإسباني بـ”عدم القيام بأي شيء” بشأن التصدي للإساءات ‏العنصرية من المدرجات خلال المباريات، بعد أن استهدفه مشجعو نادي بلد الوليد يوم الجمعة‎.‎

ونشر فينيسيوس بياناً بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، صراخ مشجعين وتلفظهم بإساءات ‏ورميهم لأشياء على النجم البرازيلي في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد والذي انتهى 2-0 لصالح “المرينغي”.‏

وكتب فينيسيوس عبر “تويتر”: “يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم ولا يزال الدوري الإسباني لا يفعل ‏شيئا تجاه إساءاتهم‎”.‎

وأضاف: “سأواصل اللعب ورأسي مرفوع، وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات مدريد”، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية‎.‎

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا أدانت فيه جميع أشكال خطاب الكراهية، وقالت إنها تتابع حالات العنصرية في المباراة‎.‎

وردّ رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على فينيسيوس بتغريدة شديدة اللهجة، واصفا اتهاماته بأنها “غير عادلة وغير صحيحة”.‏

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022