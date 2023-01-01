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فينيسيوس رداً على الإساءة العنصرية: سأواصل اللعب ورأسي مرفوع!

منذ ساعتين
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

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اتّهم مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، المسؤولين في الدوري الإسباني بـ”عدم القيام بأي شيء” بشأن التصدي للإساءات ‏العنصرية من المدرجات خلال المباريات، بعد أن استهدفه مشجعو نادي بلد الوليد يوم الجمعة‎.‎

ونشر فينيسيوس بياناً بعد أن أظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، صراخ مشجعين وتلفظهم بإساءات ‏ورميهم لأشياء على النجم البرازيلي في لقاء ريال مدريد وبلد الوليد والذي انتهى 2-0 لصالح “المرينغي”.‏

وكتب فينيسيوس عبر “تويتر”: “يواصل العنصريون الذهاب إلى الملاعب ومشاهدة أكبر ناد في العالم ولا يزال الدوري الإسباني لا يفعل ‏شيئا تجاه إساءاتهم‎”.‎

وأضاف: “سأواصل اللعب ورأسي مرفوع، وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات مدريد”، حسبما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية‎.‎

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانا أدانت فيه جميع أشكال خطاب الكراهية، وقالت إنها تتابع حالات العنصرية في المباراة‎.‎

وردّ رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، على فينيسيوس بتغريدة شديدة اللهجة، واصفا اتهاماته بأنها “غير عادلة وغير صحيحة”.‏

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