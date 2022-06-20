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فينيسيوس يوافق على طلب بيريز

منذ 11 دقيقة
جونيور فينيسيوس

جونيور فينيسيوس

"كووورة"
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وافق فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على طلب فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، بشأن تجديد عقده مع النادي الملكي.

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في صيف 2024.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيوقع فينيسيوس جونيور على عقده الجديد مع ريال مدريد حتى عام 2027 في الأيام المقبلة”.

وكان فينيسيوس يريد التوقيع مع ريال مدريد حتى 2026 فقط.

وأضاف رومانو: “سيوقع فينيسيوس مع الميرنجي لمدة موسم إضافي، بناء على طلب شخصي من فلورنتينو بيريز لتكون مدة العقد خمس سنوات”.

واختتم: “طلب بيريز هذا الأمر لتجنب المشاكل المستقبلية، ووافق فينيسيوس عليه”.

وقالت تقارير إسبانية إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

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