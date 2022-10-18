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فين ديزل يحرز لقب "أجمل أصلع في العالم"

منذ 41 دقيقة
فين ديزل

فين ديزل

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نال النجم العالمي فين ديزل لقب الأصلع الأكثر جاذبية على مستوى العالم، بعد تفوقه على الأمير ويليام، ولي عهد العرش البريطاني.

وكشفت وكالة “SEO Reboot”، في دراسة استطلاعية جديدة، عن حلول فين ديزل أولًا في ترتيب الرجال الصلع الأكثر جاذبية، بـ6.46 نقطة من أصل 10 نقاط.

وجاء الاختيار وفقًا لعدة عوامل، أبرزها لمعان الجمجمة، وسجل بطل سلسلة “Fast & Furious” مستوى عال في كل العوامل، ليصبح الأصلع الأكثر جاذبية على الإطلاق.

وتبين أن رأس فين ديزل يعكس الإضاءة بنسبة 70.46% قياسًا إلى مصباح كهربائي قياسي، وجاء النجم الأمريكي البالغ من العمر 55 عاما أطول من المتوسط القياسي للرجال.

وحلّ في المركز الثاني الممثل الأمريكي ستانلي توتشي بمجموع نقاط 6.33، وجاء الممثل والعارض الأمريكي شيمار مور ثالثًا برأس لامع يعكس الضوء بنسبة 71.85%، أي أكثر من “ديزل”.

أما ولي عهد بريطانيا، الذي هيمن على اللقب عامين على التوالي، فقد تراجع هذا العام إلى المركز الخامس برصيد 6.13 نقطة، لكنه حلّ ثانيًا في مقياس أطول رجل بعد الأمريكي دواين جونسون “ذا روك”.

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