“فيوميتشينو”..أول مطار بالعالم يحصل على “تصنيف 5 نجوم كوفيد-19”

بخلاف المعمول به على مدار السنوات الماضية ، حيث يتم تصنيف المطارات حول العالم وفق معايير العالم ، إلا أن المعيار الجديد يرتبط بإجراءات مكافحة فيروس كورونا .

أصبح مطار “فيوميتشينو” في روما أول مطار في العالم يحصل على “تصنيف مطار 5 نجوم كوفيد-19” من “سكاي تراكس”، وهي هيئة دولية لتصنيف المطارات.

ورغم أن “سكاي تراكس” تشتهر بتصنيفاتها السنوية لأفضل المطارات في العالم، إلا أن أزمة “كوفيد-19” العالمية دفعت المنظمة إلى وضع تصنيف لنظافة المطارات أيضًا.

ويعد مطار “فيوميتشينو”، المعروف أيضًا باسم مطار “ليوناردو دافنشي” الدولي، أكثر المطارات ازدحامًا في إيطاليا.

وفي 1 سبتمبر/أيلول، افتتح المطار مركز اختبار “كوفيد-19” على مساحة 7 آلاف قدم مربع، يشارك في إدارته مع الصليب الأحمر الإيطالي.

لكن لم يقتصر الأمر على الاختبار المنظم والسريع الذي أشارت إليه “سكاي تراكس” في مراجعتها للمطار، فقد أحرز المطار نقاطًا لوجود لافتات سهلة القراءة بلغات متعددة، والتطبيق الصارم لارتداء الكمامة، ووجود طاقم التنظيف بشكل واضح، والكفاءة بفضل دمج جميع الرحلات الواردة والصادرة في محطة واحدة لتسهيل التتبع.

حتى الآن، تمكنت “سكاي تراكس”، التي يقع مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة، من مراقبة المطارات الأوروبية فقط.

وبالإضافة إلى تصنيف “فيوميتشينو” تحت فئة 5 نجوم، مُنحت 3 مطارات أخرى 3 نجوم لاستجابتها لـ “كورونا”؛ وهي مطار مالقة – كوستا ديل سول في إسبانيا، ومطار نيس كوت دازور في فرنسا ومطار هيثرو بلندن.

ووفقًا لنظام تصنيف “سكاي تراكس”، تشير 5 نجوم إلى “معايير عالية جدًا لنظافة المطارات وإجراءات الصيانة”، بينما تشير 4 نجوم إلى “جيدة” و3 “متوسطة”، أما نجمتان، فهما أقل تصنيف ممكن، وتعني أن بروتوكولات مكافحة “كورونا” في المطار “بحاجة إلى العمل”.

وتأمل “سكاي تراكس” في تقييم المطارات في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا في خريف 2020 مع بدء فتح المزيد من الحدود.