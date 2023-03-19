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في أبهى حلّة.. صيانة كسوة الكعبة المشرّفة استعدادًا لرمضان المبارك

منذ 9 ثواني
صيانة كسوة الكعبة المشرّفة

صيانة كسوة الكعبة المشرّفة

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أجرت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة صيانة الكسوة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلّة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل المجمع المهندس أمجد الحازمي إن فريق عمل سعودياً مختصاً تابعاً للإدارة العامة لصيانة الكسوة يتفقد يومياً ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبّتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وشدد الحازمي على أن أعضاء الفريق يعملون وفقاً لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويجري استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

فيما أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة الكسوة فهد الجابري أن أعمال الصيانة الدورية تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة.

وكذلك شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات، حسب الجابري.

وأضاف أنه سيجري تغيير كينارات (القطع المطرزة المحيطة) بكل من الحجر الأسود والركن اليماني.

ويشهد أداء مناسك العمرة خلال رمضان إقبالاً كبيراً من داخل وخارج السعودية.

 

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