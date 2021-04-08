في أسبانيا.. قضية ضد شركة كهرباء بسبب مقتل مئات الطيور على أسلاكها

أعلن المدعون في مدينة برشلونة الإسبانية ، عن رفع دعوى قضائية ضد عملاقة الطاقة في البلاد “إنديسا”، وذلك على خلفية مقتل مئات الطيور صعقا بالكهرباء بواسطة خطوط الضغط العالي التابعة لها.

ووفقا للدعوى التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها، الأربعاء، فإن الشركة تتم مقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم ضد البيئة والحياة البرية، وذلك بسبب فشلها بعزل الأسلاك الكهربائية والأبراج التابعة لها بشكل كافٍ، ما شكل “مصيدة موت” للطيور.

ويتم الصعق بالكهرباء عند لمس الطيور لسلكين في وقت واحد، أو عندما تحط على عمود موصل للكهرباء بالتزامن مع ملامستها أحد الأسلاك.

ووفقا لممثلي الادعاء، فإن ما يقدر بـ255 طائرا كانت قد نفقت في منطقة أوسونا، شمالي برشلونة، خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2018 و2020.

وشملت الطيور النافقة أنواعا محمية، كاللقلق الأبيض ونسر غريفون والصقر ونسر الأفعى قصير الأصابع.

وقالت الشكوى إن “الصعق الكهربائي وموت الطيور بسبب الاتصال المباشر مع الموصلات المكشوفة على أعمدة الضغط العالي المملوكة للمدعى عليه أثرت على مقاطعة برشلونة بأكملها، مشكلا كارثة حقيقية”.

ولم تقدم الشركة تعليقا على الفور بشأن القضية.

ووفقا للخبراء، فإن الصعق الناجم عن خطوط الكهرباء يمثل تهديدا كبيرا للكثير من الطيور البرية، لا سيما تلك المهددة بالانقراض منها، والتي عادة ما تهبط عليها.

وتقول الدعوى إن إنديسا “لم تتخذ إجراءات لإصلاح (الأجزاء) المتضررة التي فشلت بالامتثال لإجراءات السلامة (..) مهملة ومتجاهلة عمدا التزاماتها القانونية لمنع إلحاق الضرر بالحياة البرية والبيئة”.