في أمريكا.. احجز تذكرتك للسينما بـ"العملات المشفرة"

أعلنت دور العرض السينمائية الأمريكية “إيه إم سي”، عن البدء بقبول العملات المشفرة مقابل حجز تذاكر مشاهدة ‏الأفلام في قاعاتها.‏

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، آدم آرون، عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه بدأ السماح بالفعل لاستخدام العملات الرقمية لشراء تذاكر السينما، وأضاف أنها تقبل عملات “بيتكوين” و”إيثريوم” و”بيتكوين كاش” و”لايتكوين”، كما سيتم إضافة عملة “دوجكوين” قريبا.

وكانت “إيه إم سي” أعلنت في شهر أغسطس/ آب الماضي عن أنها ستبدأ في قبول العملة المشفرة مع حلول نهاية العام الحالي.

وتمثل العملات الرقمية 14 بالمئة من إجمالي معاملات شركة “إيه إم سي” عبر شبكة الإنترنت.

وتستكشف دور عرض “إيه إم سي” السينمائية الأمريكية إنشاء عملتها الرقمية الخاصة.

يشار إلى أن دور عرض “إيه إم سي” الأمريكية كادت أن تعلن إفلاسها العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، الذي أجبر الملايين حول العالم على عدم الخروج من منازلهم، لكن تم إنقاذها جزئيا بفضل جيش من التجار اليوميين عبر موقعي “ريديت” و”تويتر”، الذين أنعشوا أسهمها ورفعوها بنحو 2300 بالمئة.