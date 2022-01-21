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في أمريكا.. العثور على جثة رجل محاطة بأكثر من 100 ثعبان

21 - يناير - 2022
ثعابين- تعبيرية

ثعابين- تعبيرية

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أعلنت الشرطة الأمريكية، العثور على رجل من ولاية ماريلاند، ميتا في منزله محاطا بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.

وقال مسؤولون، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”، إن الشرطة استجابت لاتصال وردها من أحد جيران الضحية، البالغ من العمر 49 عاما، الذي أبلغها أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقدا للوعي بعد أن ذهب لتفقده.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز، إن موظفي الإسعاف عثروا على الرجل ملقى على الأرض، وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثة إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريحها.

كذلك، عثرت الشرطة على أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، والتي لم يكن الجيران على علم بها.

وقالت جمعية “تشارلز كاونتي أنيمال كونترول” التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل، إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاما من الخبرة.

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