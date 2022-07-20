في أميركا.. شاب ينقذ طفلاً وسط حريق كبير

أنقذ رجل في ولاية إنديانا الأمريكية طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات من منزل اشتعلت فيه النيران، حيث أشاد مسؤولون محليون به واعتبروه بطلًا.

وتفصيلاً كان الأمريكي نك بوستيك يمر بجانب المنزل حين رآه يحترق، وسارع إلى العمل، وتمكن من إخراج طفل من المنزل، وعندما وصل إلى الباب خلفي، قالوا له إن هناك طفلاً آخر لا يزال بالداخل.

عاد الرجل مسرعاً إلى داخل البيت ليجد طفلًا يبلغ من العمر 6 أعوام بعدما عثر على الطفل، توجب عليهما الخروج من نافذة الطابق العلوي.

وبحسب “CNN Arabic”، فقد حاول العثور على الباب الخلفي دون أن يفلح، ولم يرد أن يضيع وسط المنزل المشتعل، لذا، ومع حمل الطفل بين ذراعيه، قفز بوستيك من الطابق الثاني ليصاب بجروح متعددة.

كما أصيب الشاب بحرقة في حلقه، وقال إن الأطباء اضطروا إلى إزالة كمية كبيرة من السخام من رئتيه، رغم هذا كله، إلا أن بوستيك سعيد لأنه كان هناك للمساعدة في تلك الليلة.