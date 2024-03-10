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في أول رسالة عامة لها.. كيت ميدلتون تشكر البريطانيين على دعمهم

منذ ساعة واحدة
كيت ميدلتون

كيت ميدلتون

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قدمت الأميرة البريطانية كيت الشكر إلى الشعب على دعمه في أول رسالة عامة لها منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير\كانون الثاني ونشرت معها صورة لها مع أطفالها الثلاثة.

وأظهرت الصورة، التي التقطها زوجها وريث العرش الأمير وليام، كيت (42 عاما) وهي تبتسم وتبدو بصحة جيدة محاطة بالأميرين جورج ولويس والأميرة شارلوت.

وكتبت كيت أميرة ويلز في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي الأحد “شكرا لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين”. وأضافت “أتمنى للجميع عيد أم سعيدا”.

وتحتفل بريطانيا بعيد الأم الأحد.

وأمضت كيت أسبوعين في المستشفى في يناير\كانون الثاني بعد إجراء عملية جراحية لحالة “غير سرطانية” ولكن غير محددة.

ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين، وقال مكتبها في قصر كينزنغتون في لندن إن من المستبعد عودتها إلى مهامها الرسمية إلا بعد عيد القيامة الذي يحل في نهاية هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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