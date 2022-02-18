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في إسرائيل… مسنة تقتحم مقهى بسيارتها (بالفيديو)

منذ 12 ساعة
سيارة إسعاف إسرائيلية

سيارة إسعاف إسرائيلية

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شهدت مدينة نتانيا، وسط إسرائيل، اليوم الجمعة، حادثاً مروعاً، بعدما اقتحمت سيارة كانت تقودها سيدة مسنة مطعما، وأطاحت بامراة كانت تجلس برفقة رجل.
وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما فقدت السيطرة على عجلة القيادة، واقتحمت بسيارتها مطعماً في مدينة نتانيا.
وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة سيدة بجروح متوسطة، فيما أصيب آخران من رواد المطعم بجروح طفيفة.

وأظهرت كاميرا مراقبة رجلاً يجلس مع سيدة أمام أحد المطاعم، ويتبادلان أطراف الحديث، قبل أن يجد الرجل نفسه وحيداً وقد سقط على الأرض، بعدما اقتحمت السيارة المكان، ودهست السيدة التي كانت برفقته.

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