في إندونيسيا… تربية الدجاج لإبعاد الأطفال عن الهواتف الذكية

أعلن عمدة لإحدى المدن الإندونيسية مطلع الاسبوع، نجاح حملة تهدف إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف الذكية، عن طريق إبقائهم مشغولين بتربية الدجاج.

وكان أوديد دانيال، عمدة باندونغ، أطلق برنامج «تربية الدجاج»، بمنح 2000 دجاجة صغيرة لتلاميذ المدارس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال أوديد في محطة إذاعة محلية:

«لاحظت أن الكتاكيت التي قام تلاميذ المدارس بتربيتها قد كبرت بصورة جيدة، حيث إن وزنها الآن يتراوح بين كيلوغرام وكيلوغرامين اثنين».

وأوضح أنه قد عرض شراء الدجاج من جديد مقابل 200 ألف روبية (14 دولاراً) لكل منها.

ولم يوضح أوديد ما إذا كان الأطفال قد توقفوا عن ممارسة الألعاب على الإنترنت، أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر موقع «يوتيوب» على هواتفهم الذكية.

من ناحية أخرى، قال جين جين غيناندغار، رئيس شؤون الزراعة في المدينة، إنه من المقرر أن يتم توزيع 10 آلاف دجاجة على طلاب المدارس مجاناً، هذا العام.