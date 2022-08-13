في إيطاليا.. علقَ 8 ساعات تحت نفق منهار واتُهم بالتخطيط للسرقة

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية أن رجال الدفاع المدني الإيطالي قد تمكّنوا من إنقاذ شخص علق في نفق منهار بالقرب من حاضرة الفاتيكان، ليجد الأخير نفسه بأنه متهم بالتخطيط لسرقة أحد المصارف عن طريق حفر ذلك النفق.

وأشارت الصحيفة الى انّ عملية إنقاذ الرجل دامت حوالي 8 ساعات، وذلك قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

وأعلنت الشرطة أن المصاب بات قيد الاعتقال مع رجل آخر بتهمة “مقاومة موظف عام”، والذي يعتقد أنه ربما كان عضوًا في عصابة تحاول اقتحام أحد البنوك، كما وجهت للشخصين تهمة أخرى تتعلق بالإضرار بالممتلكات العامة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس: “ما زلنا نحقق ولا نستبعد أنهم لصوص، وهي إحدى الفرضيات”.

كما اعتُقل الشخصان بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة.

الى ذلك، ذكرت صحيفة محلية أن كل المؤشرات تؤدي إلى وجود عملية سرقة مبيتة باعتبار أن النفق قد حُفر قبل فترة وجيزة من نهاية عطلة الأسبوع عندما كانت حركة السير خفيفة، وأيضا لأنه كان قريبًا من أحد المصارف.

ويُعتقد أن ثلاثة أشخاص فرّوا من النفق الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار قبل أن ينهار، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ما زالت تجري تحقيقات، مشيرةً إلى أن الشخصين المعتقلين هما من نابولي وروما.