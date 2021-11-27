في الدقائق الأخيرة.. برشلونة ينتزع فوزه من فياريال

حقق برشلونة فوزا متأخرا على فياريال 3-1 في عقر دار الأخير، السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكاتالوني الهولنديان فرانكي دي يونغ (48) وممفيس ديباي (88) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء)، بعد أن أدرك المهاجم النيجيري صامويل شوكوويزي التعادل لفياريال (76).

وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي إشبيلية الأحد.

والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا منذ أن استلم مدربه الجديد وأسطورته تشافي تدريبه بعد الانتصار الأول على إسبانيول بهدف نظيف.

ودخل فياريال المباراة وهدفه تعويض خسارته على أرضه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي صفر-2 الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وبات يحتاج إلى تجنب الهزيمة أمام مضيفة أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة مطلع الشهر المقبل ليضمن بطاقة التاهل إلى ثمن النهائي. لكنه خاض المباراة في غياب مهاجمه جيرار مورينو لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

في المقابل، خاض الجناح المغربي الشاب عبد الصمد الزلزولي (19 عاما) أول مباراة له أساسيا في صفوف برشلونة في دور مساند لرأس الحربة ديباي.

واستمرت سلسلة فياريال بعدم الفوز على برشلونة بالذات بملعبه سيراميكا منذ أكتوبر عام 2007 عندما تغلب عليه وقتها 3-1.

وكانت الفرصة الأولى لبرشلونة عندما رفع ديباي الكرة من ركلة ركنية تابعها جيرار بيكيه برأسه وأبعدها حارس فياريال خيرونيمو رولي بأطراف أصابعه من تحت العارضة (4).

وشن برشلونة هجمة مرتدة سريعة بدأها صانع الألعاب دي يونغ ومررها أمامية باتجاه ديباي فتخطى الأخير مدافع فياريال المخضرم وقائده راوول ألبيول وسدد كرة زاحفة مرت إلى جانب القائم الأيمن (8).

وتابع برشلونة أفضليته وسدد غافي كرة بيسراه ارتدت من القائم الأيسر (9).

ومرة جديدة قام دي يونغ بتمرير كرة على طبق من ذهب إلى ديباي لينفرد الأخير بالحارس رولي لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (19).

وبدأ فريق “الغواصات الصفراء” يدخل أجواء المباراة تدريجيا ودانت له السيطرة في الدقائق العشرين الأخيرة وكانت أبرز فرصة له عندما ارتقى باو توريس لكرة برأسه والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد فوق العارضة (32)، وأخرى عندما انفرد الهولندي أرنو دانجوما بالحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن لكن الأخير تصدى لمحاولته ببراعة (39).

وافتتح دي يونغ التسجيل مطلع الشوط الثاني لكن حكم الراية رفع الراية معتبرا صاحب الهدف متسللا، لكن بعد الاحتكام الى تقنية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”، تم احتسابه ليتقدم الفريق الكاتالوني (50).

وهبط الإيقاع نوعا ما بعد الهدف قبل أن يسجل المهاجم البديل شوكوويزي هدف التعادل عندما سدد كرة بسن قدمه اليسرى بعيدا عن متناول حارس برشلونة (75).

وبدا برشلونة ضائعا بعد الهدف لأن فياريال نجح في اختراق دفاعه أكثر من مرة وكاد مانويل تريغيروس يسجل الهدف الثاني لكنه تباطأ في التسديد (80)، وكان دانجوما قاب قوسين أو أدنى من خطف هدف الفوز بعد مجهود فردي لكن تسديدته مرت إلى جانب القائم (84).

وخلافا لمجريات اللعب تلاعب ديباي بدفاع فياريال وسجل هدف التقدم (88) قبل أن يوجه كوتينيو الذي نزل بديلا في الشوط الثاني الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.