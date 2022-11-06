في الدقائق الأخيرة.. دانيلو يمنح الفوز لباريس سان جيرمان على لوريان

تغلب باريس سان جيرمان 2-1 على لوريان في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفضل هدف سجله دانيلو في الدقائق الأخيرة (الأحد 6-11-2022).

وتقدم باريس سان جيرمان، الذي غاب عنه النجم ليونيل ميسي بسبب إصابة في الكاحل، بهدف في الدقيقة التاسعة عندما هز نيمار الشباك بعدما أخفق حارس المرمى إيفون مفوجو في إبعاد الكرة عن مرماه ليحرز اللاعب البرازيلي هدفه 11 في الدوري هذا الموسم.

وأدرك تيريم موفي التعادل لصاحب الأرض بعد مرور تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أطلق تسديدة هزت الشباك، محرزا هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وكاد موفي أن يحرز الهدف الثاني بعدها بدقائق، لكن تسديدته اصطدمت بالعارضة. وصمد باريس سان جيرمان تحت الضغط قبل أن يلعب دانيلو ضربة رأس من عرضية نيمار داخل المرمى في الدقيقة 81.

وبهذا الفوز، يستعيد باريس سان جيرمان الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، فارق الخمس نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني. ويظل لوريان رابعا برصيد 27 نقطة.