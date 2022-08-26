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في الدوري الفرنسي.. ليل يحقق فوزاً ثميناً على أجاكسيو

منذ ساعتين
آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2022 12:45 صباحًا
شعار نادي ليل الفرنسي

شعار نادي ليل الفرنسي

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تعافى نادي ليل من هزيمة مهينة أمام باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بالتغلب على مضيفه أجاكسيو الصاعد حديثا 3-1 محققا انتصاره الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة.

منح يوسف يازجي التقدم للزوار بتسديدة مباشرة بالدقيقة 17 ثم هز جوناثان بامبا الشباك قبل الاستراحة قبل أن يضيف تياجو دجالو الهدف الثالث في الشوط الثاني.

وسدد جوناثان ديفيد ركلة جزاء متأخرة في القائم ليهدر الهدف الرابع لليل الذي خسر 7-1 على أرضه من سان جيرمان حامل اللقب يوم الأحد الماضي.

وقلص سيريل بايالا الفارق لأجاكسيو حين أخفق ليل في إبعاد ركلة ركنية قبل ست دقائق من النهاية.

ويحتل ليل المركز الرابع ولديه سبع نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر سان جيرمان الذي يستضيف موناكو بعد غد الأحد.

وجمع أجاكسيو نقطة واحدة بالمركز 18 ولا يزال يبحث عن فوزه الأول منذ عودته لدوري الأضواء عقب الهبوط في 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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