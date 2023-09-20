الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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في الذكرى الـ50 لتوليه العرش.. هدية خاصة لملك السويد

منذ 43 دقيقة
الكرسي الجديد لملك السويد

الكرسي الجديد لملك السويد

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احتفلت السويد في 15 سبتمبر ، بالذكرى الخمسين لتولى الملك، كارل السادس عشر غوستاف، عرش البلاد.

وبهذه المناسبة نشرت شركة إيكيا السويدية الشهيرة في عالم المفروشات و الأثاث المنزلي صوراً للكرسي الجديد الذي أهدته لملك السويد كارل غوستاف بمناسبة الذكرى الخمسين لجلوسه على عرش هذه المملكة الإسكندينافية

وقالت الشركة : إن كلاً من الملك السويدي وإيكيا يعتبران ركناً أصيلاً من المجتمع السويدي لسنوات عديدة ، و عبرت الشركة عن فخرها للغاية كونها جزء أصيل من المفروشات في القلاع الملكية بالسويد. 

وقامت الشركة بصناعة هدية خاصة للملك ، ممازحة جمهورها بالقول : من يدري ؟ لعل هذا الكرسي يصبح ” العرش” المفضل في منزل العائلة المالكة مستقبلاً لأنه مصنوع بعناية

و عرضت الشركة صوراً لكرسي جديد تم صنعه ، مذكرة بكرسي قديم حمل اسم ” MILA تم بيعه عام 1967 في متاجر إيكيا في السويد و حول العالم ، ولكنها ذكرت بأن الاسم الجديد للكرسي هو DYVLINGE ، و تم إضافة علامة ملكية عليه وتسليمها للملك في ارتباط بالذكرى الخمسين

والجدير بالذكر أن التصميم مستوحى من الأزياء الأولمبية السويدية عام 1972 ، لتصبح التيجان الصفراء المميزة على القاع الأزرق إلى قلوب

وقال يوهان إيجديمو مدير التصميم في ايكيا بالسويد : إن الحاجة إلى الحب في العالم ربما تبدو أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ، و سيكون الكرسي الجديد متاحاً للشراء في المتاجر اعتبارًا من يناير 2024 .

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