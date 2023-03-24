في المباراة الأولى لأبطال للعالم.. ميسي يقود الأرجنتين للفوز على بنما

فازت الأرجنتين على بنما 2-صفر في مباراة ودية أمس الخميس 23\3\2023 بهدفين من تياجو ألمادا وليونيل ميسي وسط أجواء احتفالية في مباراتها الأولى أمام جماهيرها بعد فوزها بكأس العالم لكرة القدم في ديسمبر\كانون الأول.

واختار ليونيل سكالوني نفس التشكيلة الأساسية التي فازت على فرنسا في نهائي كأس العالم، حيث هيمن الفريق على المباراة منذ البداية، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع بنما حتى وقت متأخر من الشوط الثاني.

وافتتح ألمادا لاعب أتلانتا يونايتد التسجيل في الدقيقة 79 بهدفه الدولي الأول بعدما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر إثر ركلة حرة من ميسي.

وسجل القائد ميسي أخيرا هدفه رقم 800 في مسيرته وضاعف النتيجة في الدقيقة 89 من ركلة حرة رائعة استقرت في الزاوية اليمنى العليا للمرمى ليسعد أكثر من 80 ألف متفرج هتفوا باسمه في ملعب مونومينتال.

وقال ميسي في حفل بعد المباراة نظمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للاحتفال باللقب الثالث لكأس العالم والأول للبلاد منذ 36 عاما “لطالما حلمت بهذه اللحظة، للاحتفال معكم في بلدي الأرجنتين، ورفع أعظم شيء هو كأس العالم.

“دعونا نستمر في فعل ما نقوم به ونستمتع بهذا، لأننا انتظرنا وقتا طويلا للفوز بالكأس مرة أخرى. فلنستمتع بالنجمة الثالثة”.

وأضاف سكالوني باكيا “أقر بالفضل لهؤلاء اللاعبين. كرة القدم ملك لهم، ولولاهم لما فزنا بكأس العالم”.

وقال المدرب قبل لفة انتصار للاعبين وعائلاتهم مثل التي حدثت قبل 95 يوما في استاد لوسيل في قطر “كل من يرتدي هذا القميص يبذل كل ما لديه وأحيانا لا تتحقق النتائج المرجوة. لكن هذه المرة حققنا ما نريد وهو أمر لا يصدق”.

وستواصل الأرجنتين استقبال أبطالها في الوطن من خلال مباراة ودية ضد كوراساو الثلاثاء المقبل بينما تلتقي بنما مع كوستاريكا في دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).