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في اليابان.. بيع سمكة تونة في مزاد بمبلغ خيالي

منذ ساعتين
سمكة تونة- تعبيرية

سمكة تونة- تعبيرية

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بيعت سمكة تونة من ذوات الزعانف الزرقاء في طوكيو اليابانية، اليوم الخميس، بمبلغ 36,04 مليون ين (أي 273 ألف دولار)، في سوق تويوسو للأسماك، أي أكثر من ضعف السعر الأعلى للعام الماضي.

وبحسب وكالة أنباء اليابان (كيودو)، وصل وزن السمكة إلى 212 كيلوغرامًا وتم صيدها بواسطة سفينة تعمل من ميناء في أوما بمحافظة أوموري، شمال شرق اليابان.

ويعتبر المبلغ الذي بيعت به السمكة، سادس أعلى سعر يتم دفعه في مزاد، بعد أن بات تسجيل هذه المزادات متاحًا منذ عام 1999.

وقال يوكيتاكا ياماغوتشي، وهو مشغل لسلسلة مطاعم سوشي، وصاحب المبلغ الذي تم دفعه في التونة، إنها كانت “الأفضل على الإطلاق”.

واعتبر أن السعر مناسب تمامًا في أول عملية بيع للموسم الجديد، لافتا إلى أن هذا مؤشر إيجابي للتعافي من آثار جائحة كورونا.

بدوره، قال أكيفومي ساكاجامي، رئيس الطهاة في سلسلة المطاعم المعنية “أود أن أشكر أولئك الذين قدموا هذه التونة الرائعة، الناس الذين سيأكلونها سيكونون سعداء بالتأكيد.”

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