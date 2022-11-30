الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022 |
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في بريطانيا.. أزمة مفاجئة في الحصول على الدويك الرومية هذا العام!

منذ 6 دقائق
طيور الديك الرومي

طيور الديك الرومي

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قد يجد البريطانيون صعوبة في الحصول على ديك رومي أو إوزة، مما جرى تربيتها في مزارع مفتوحة، لطاولة عيد الميلاد هذا العام بعدما قال رئيس قطاع الدواجن إن نحو نصفها إما نفق أو أُعدم نتيجة أكبر تفش على الإطلاق لأنفلونزا الطيور في البلاد.

وقال ريتشارد جريفيث، المدير التنفيذي لمجلس الدواجن البريطاني، للمشرعين إن المزارعين البريطانيين عادة ما ينتجون 1.2 إلى 1.3 مليون طائر في مزارع مفتوحة لموسم الأعياد.

وأضاف “رأينا أن نحو 600 ألف من تلك الطيور المرباة في مزارع مفتوحة قد تأثر بصورة مباشرة”.

وأثناء تقديم الأدلة للجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالبرلمان قال جريفيث إن إجمالي إنتاج الديوك الرومي لعيد الميلاد في المملكة المتحدة عادة ما يكون نحو 8.5 إلى تسعة ملايين طائر. ومن هذه الطيور نفق أو أٌعدم ما يزيد عن المليون بقليل.

ولم يوضح تأثير ذلك على الأسعار.

وأضاف جريفيث أنه منذ بداية أكتوبر تشرين الأول ظهرت نحو 140 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة مع إعدام 1.6 مليون طائر.

وقال إن 36 بالمئة من مزارع الدواجن في المملكة المتحدة تخضع الآن لقيود بسبب انفلونزا الطيور مما يعني وجوب إبقاء الطيور في حظائرها.

    المصدر :
  • رويترز

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