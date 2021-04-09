في خطوة مفاجئة.. بومبيو ينضمّ إلى هذه الشبكة التلفزيونية

كشفت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أمس الخميس، عن انضمام وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إلى كادرها كمساهم في المحتوى.

ووفقا للإعلان، فإن بومبيو سيساهم بتقديم تحليلات عبر جميع المنصات التابعة للشبكة.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لبومبيو عبر الشبكة، الجمعة، في برنامج “فوكس آند فريندز”.

وغرد بومبيو عبر حسابه على تويتر، الخميس، قائلا “أنوي إعطاء المشاهدين نظرة غير متحيزة، خالية من الكلام الهراء، على الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية وسياسات أميركا أولا التي ساعدت برسم مسار الازدهار والأمن الأميركي”.

وقالت المديرة التفيذية للشبكة، سوزان سكوت، في بيان، إن “بومبيو هو واحد من أكثر الأصوات المعروفة والمحترمة في أميركا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي”.

وعمل بومبيو في منصب وزير الخارجية السبعين في الولايات المتحدة، خلال الفترة الواقعة ما بين أبريل 2018 ويناير 2021.

وخدم بومبيو سابقا في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

ولعب بومبيو دورا رئيسيا في القمم التاريخية التي جمعت ما بين بلاده وكوريا الشمالية، وقاد مفاوضات في أول اجتماع لرئيس أميركي حالي، آنذاك، مع كوريا الشمالية.

وعُرفت عن بومبيو مواقفه المتشددة حيال الملف الإيراني، والعقوبات المفروضة عليها.

وتم انتخاب بومبيو لأربع دورات في الكونغرس الأميركي، عقب فترة كان قد عمل فيها بمجال النفط.