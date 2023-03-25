في ذكرى رحيله.. اليكم اهم محطات أحمد حلاوة الفنية

تحل اليوم السبت 25\3\2023 الذكرى الأولي لرحيل الفنان أحمد حلاوة الذي ولد يوم 17 يناير 1949 في مصر وترك بصمة في عالم الفن بروحة الجميلة ودمه الخفيف.

أشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية سواء التلفزيونية أو السينمائية، ومن أشهر أعماله مسلسل رأفت الهجان وصاحب السعادة والعراف وفيلم الحرب العالمية الثالثة وغيرهم.

أحمد حلاوة حاصل على دكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما في بوخارست في رومانيا، له أرشيف كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، بالإضافة للعديد من الأعمال المسرحية.

كما أنه ألف العديد من المسرحيات وأخرجها التي مثلت مصر في مهرجانات عالمية، وحاز من خلالها على العديد من الجوائز الفنية.

واشتهر أحمد حلاوة بتأدية أدوار السهل الممتنع، فعلى صعيد السينما فسجله يضم حوالي 32 فيلم، ومن أبرزهم فيلم أرملة رجل حي، فيلم حرامية في تايلند وهو أيضاً كوميدي مصري، أدى أحمد حلاوة شخصية عمر والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وحنان الترك وإخراج ساندرا نشأت، وفي عام 2011 ظهر في فيلم ثاني أكسيد الكربون بدور العم سامي.

وفي عام 2014 ظهر في الفيلم الكوميدي المصري بعنوان الحرب العالمية الثالثة، ولعب دور أينشتاين.

وفي عام 2016 ظهر بفيلم عسل أبيض وهو فيلم كوميدي أدى فيه دور عمارة، والفيلم من بطولة سامح حسين وميرهان حسين وأحمد راتب ومن إخراج حسام الجوهري ومحمد طحاوي، وفي نفس العام شارك حلاوة البطولة في فيلم الهرم الرابع مع محمود الجندي ويوسف شعبان ومحسن منصور ورهام عبد الغفور من إخراج بيتر ميمي،وفي عام 2017، ظهر في فيلم سمكة وصنارة من إخراج طارق عبد المعطي وشارك حلاوة البطولة كريم قاسم وأمير صلاح ورحمة حسن، وفيلم آخر ديك في مصر، وهو فيلم كوميدي أدى فيه شخصية مديح ومن بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومن إخراج عمرو عرفة،وفي عام 2019، ظهر في فيلم عيش حياتك من إخراج تامر بسيوني وهو فيلم كوميدي رومانسي مصري، أدى حلاوة فيه دور العم سليمان وهو من بطولة سامح حسين وساندي وساميا طرابلسي وغيرهم من الأعمال المتميزة.