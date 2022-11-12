في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. ما هو سر وصية "مياه البحر"

تحل اليوم ذكرى وفاة النجم محمود عبد العزيز الذي توفى يوم 12 نوفمبر عام 2016 إثر إصابته بمرض السرطان، وترك قائمة طويلة من الأعمال في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح.

الفنان الراحل من مواليد 4 يونيو 1946 في حي الوردان بالإسكندرية، وهو من أسرة متوسطة الحال، بدأ دراسته في مدارس الحي ليتابعه تخصصه الجامعي في كلية الزراعية جامعة الاسكندرية حيث حصل على ماجستير في تربية النحل.

وجسد محمود عبد العزيز خلال مسيرته الفنية العديد من الشخصيات البارزة في عدة أعمال فنية، منها شخصية الشيخ حسني، التي جسدها في فيلم الكيت كات، ومازالت عالقًا في أذهان الجمهور، لكن على مدار السنوات المليئة بعظمة الأداء والفن الراقي، كانت الحياة الشخصية لـ محمود عبد العزيز مليئة بالآلام، خاصة أنه أصيب بمرض السرطان وعانى كثيرا من المرض في أواخر حياته.

وكشف الفنان يحيي الفخراني، في لقاء سابق له ببرنامج صاحبة السعادة، تفاصيل آخر مكالمة دارت بينه وبين الفنان محمود عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه تنبأ بوفاته، وقال يحيي الفخراني: أنا كلمت محمود عبد العزيز قبل ما يتوفى، وقالي أنا موجوع جدًا وقالي أنا عايز أموت مش عايز أبقى كويس، وقولتله متقولش كدا لازم تقاوم وأنا عارف أن دا كله خلاص ملهوش لازمة، وحسيت أنه هيتوفى.

وكان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال إحدى حلقات برنامج باب الخلق، وقال سعد: كنت دائمًا أكلم محمود عبد العزيز، اتصلت به في رمضان لما كان عرض مسلسل رأس الغول، وكان كويس جدًا، وبعد رمضان في العيد كلمته، وباركتله على المسلسل، قالي أنا مشوفتش حاجة.

تابع محمود سعد: بقوله مالك قالي عندي لحمية، والغريب أنه عمل عملية اللحمية وكان كويس جدًا، وبعدين سمعت أنه مريض في المستشفى، روحتله ومقدرتش أشوفه.. لأني مبحبش أشوفه في الحالة دي.. ولكن عرفت من الموجودين في المستشفى، تفاصيل الحالة.. ثم تواصلت مع زوجته بوسي شلبي، واتأكدت أنها نفس الحالة المرضية اللي مر بها أحمد زكي ونور الشريف.

وتابع: محدش قال لمحمود عبد العزيز عن مرضه ولكنه كان بيتألم جدا وكنت لما أسال عليه كانوا يقولوا عند دكتور مسكن الألم إلى أن توفي.

وعن وصيته الأخيرة قال محمود سعد: محمود عبد العزيز، أندفن في مقابر الأسرة وطلب من محمد ابنه أنه يرش على المقبرة ماء البحر.