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في عامٍ واحد... إليسا تحقق إنجازاً فريداً

منذ ساعة واحدة
إليسا

إليسا

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أعلنت الفنانة إليسا وصول مشاهدات أغنياتها في عام واحد إلى رقم البليون على موقع “يوتيوب”، لتصبح الفنانة العربية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز.

وتصدر هاشتاغ “Elissa1Year1Billion” شبكات التواصل الاجتماعي في عدد كبير من الدول العربية، على غرار لبنان والسعودية ومصر وليبيا وسوريا.

وكشفت إليسا أخيرًا أنها عادت إلى بيروت بعد خضوعها أخيرًا لجراحة في يدها في الولايات المتحدة الأميركية.

وغرّدت إليسا عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قائلةً: “بشكر كل اللي تواصلوا معي من زملاء وأصدقاء وإعلاميين للاطمئنان على صحتي. أنا ببيروت وبخير الحمدلله وبشكر عاطفتكن واتصالاتكن ومحبتكن وعم عاود نشاطي بكل طاقة”.

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