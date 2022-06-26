في عمرها الـ23 عاما.. امرأة عازبة لديها 34 طفلا

وجدت أم عازبة نفسها بلا مأوى في سن 18 لكنها فتحت منظمتها “You Are Not Alone” بعد فترة وجيزة، لتكون مأوى للأيتام وأطفال الشوارع والأمهات المراهقات.

وتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر روتينها الصباحي في المنزل الذي تديره في هذا المأوى المخصص للأيتام، حيث تتراوح أعمار الأطفال في ملجأها من خمسة أشهر حتى سن 16 عامًا ولديها روتين مرهق للغاية عندما يتعلق الأمر برعايتهم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست” على حسابها tusaiweyana: «لم يتم التخلي عن جميع الأطفال الأيتام ، والبعض الآخر له والد واحد فقط ، والبعض الآخر له كلا الوالدين ولكنهما هجرهما الأبوان».

يبدأ يومها في الرابعة صباحًا، وأوضحت كيف تعد كل الطعام للأطفال بما في ذلك السندويتشات ووجبات العشاء الساخنة وصناديق العصير، وأضافت: «أنا الوحيدة الذي أطبخ للأطفال دون سن الخامسة وكل طفل له / لها مهامه الصباحية».

ويذهب الأطفال إلى الفراش في الساعة 7 مساءً ، لكن نوبتها الليلية تبدأ حقًا بعد ذلك حيث سيستيقظ الكثير من الأطفال للتغذية.

شاركت مقطع فيديو عبر حسابها Tusayiwe Mkhondya على تيك توك يظهر روتينها الصباحي في المنزل الذي تديره.

قالت: «لابد لي من إطعامهم وكذلك تغيير حفاضاتهم ويجب أن أستعد للعمل وفي اليوم التالي»، وأشاد كثير من الناس بجهودها، حيث قال أحدهم: «إنك تفعلي شيئًا رائعًا لهم جميعًا»، وأضاف آخر: «جزاك الله خيرًا».

@tusaiweyana Someone requested this ⬆️ note:My other children are on holiday and I am the only one who cook for the under 5 children! & Every child has his/her own morning chores! #foodie ♬ QUIET DOWN 2 – Madison Malone